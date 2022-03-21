Кабмин ФРГ: Германия не может резко ввести эмбарго на российскую нефть

Немецкие власти не готовы пойти на резкий ввод эмбарго на закупку российских энергоноситилей, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта. Ранее отмечалось, что министры иностранных дел и обороны ЕС встретятся 21 марта, чтобы обсудить введение дальнейших санкций против Москвы, особенно вопрос о введении нефтяного эмбарго.

Правительство, как и прежде, убеждено в том, что не может отказаться от экспорта и импорта нефти. Такова позиция федерального правительства, и в ней, насколько мне известно, ничего не поменялось, — отметил он.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что эмбарго на поставки нефти из России приведёт к серьёзному кризису, от которого также пострадают в Европе.

Сообщалось, что в Евросоюзе разрабатывается новый пакет санкций против России, который предусматривает в числе прочих введение нефтяного эмбарго. Данный пакет является пятым по счёту, с его помощью Европа рассчитывает прекратить спецоперацию РФ на Украине. Отмечается, что обсуждение ограничительных мер будет происходить в ходе серии саммитов.

Глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман ранее заявил, что введение эмбарго на поставки энергоносителей из России было бы контрпродуктивным. По его словам, подобная мера может привести к очевидному вреду для немецких и европейских потребителей.