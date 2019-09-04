Кабинет министров Украины рекомендовал президенту страны Владимиру Зеленскому уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщил депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
Официальной информации о такой рекомендации украинского кабмина пока не поступало.
Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА! Киевское самоуправление — всё, — написал Гончаренко в посте в
Окончательное решение об увольнении Кличко должен принять лидер Украины.
Ранее сам Кличко заявлял, что его не интересует кресло мэра Киева. Он пояснял, что находит удовольствие в реализации проектов, меняющих жизнь в украинской столице к лучшему, писал News.ru.