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Бывшее болгарское руководство отреагировало на заявление МИД Болгарии о том, что советская армия вместо освобождения от нацизма принесла в Европу репрессии. Экс-министр внутренних дел страны Румен Петков назвал эту позицию безумством.

Это безумная позиция нашего министерства иностранных дел. Никто не имеет никаких сомнений в заслугах Красной Армии. Всё, что произошло после 1944 года в Болгарии и 1949 года в мире —...