Предложение Нацбанка Украины национализировать 26 млрд гривен (около 71 млрд рублей) активов, выведенных с украинского рынка, российских банков было поддержано кабинетом министров Украины, сообщает украинское издание «Экономическая правда». Отмечается, что уже есть решение о принудительном изъятии.

Следующие шаги — это решение СНБО и указ президента о введении его в действие, — говорится в сообщении.

Отмечается, что государством будут экспроприированы высоколиквидные активы Международного резервного банка (МР Банк, «дочка» Сбербанка) и Проминвестбанка.

Как сообщается, конфиcкуются государственные облигации в собственность, то есть государство больше ничего не будет должно российским банкам. Будут также экcпроприированы депозитные сертификаты. Кроме того, будут изъяты корпоративные права этих бaнков, чтобы позволить иметь право на излишки активов, которые оcтанутся после национализации.

Ранее сообщалось, что украинские власти национализируют всю собственность России в стране для компенсации военных потерь. Соответствующие законы уже приняты и процесс запущен, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.