Кабмин Украины отозвал назначение Саакашвили вице-премьером

https://static.news.ru/photo/8f3e9fd0-1485-11ea-9598-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look

Правительство Украины отозвало из Верховной рады представление на назначение экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам. Во фракции «Слуга народа» удалось собрать из 248 депутатов только 140–170 голосов за назначение Саакашвили. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский решил не выступать публично в поддержку Саакашвили.

Громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим «сливом» — назначение заблокировано, и непонятно, состоится ли вообще, — сообщило украинское издание «Цензор.нет».

В настоящее время, по данным СМИ, рассматривается вариант выдвижения Саакашвили на выборах мэра Одессы как кандидата от «Слуги народа» с максимальной поддержкой власти.

Как писал NEWS.ru, Михаил Саакашвили по украинским законам не может войти в состав правительства из-за имеющейся у него судимости. Соответствующее положение содержится в статье 7 закона «О кабинете министров Украины». Причём в законе не указывается, имеет ли значение, где был осуждён человек. Таким образом, Саакашвили не может стать вице-премьером, так как имеет действующую судимость в Грузии. Также он является фигурантом нескольких уголовных дел. Все судебные решения, которые вынесены в отношении бывшего президента в Грузии, действительны и на Украине, так как Киев ратифицировал Европейскую конвенцию о международном признании судебных решений по уголовным делами и договор с Грузией о правовой помощи.

Ранее Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять должность вице-премьера по реформам. Саакашвили собрался выступить в Верховной раде, чтобы представить программу изменений на Украине и план своей работы в кабмине.