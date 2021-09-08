Украина одобрила санкции против причастных к стройке Крымского моста

Читайте нас в Google Новости

Кабинет министров Украины одобрил и внёс на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины санкции против причастных к строительству Крымского моста. Это 24 юридических и физических лица. Документ опубликован на сайте правительства.

Юридическим лицам будет запрещена возможность пользоваться имуществом на Украине, выводить капиталы и проводить экспортно-импортные операции.

Для физических лиц предполагается запретить въезд на Украину, распоряжаться имуществом на её территории, приватизировать и арендовать госимущество. Санкции предусмотрены на пятилетний срок.

Правительство Украины будет реагировать на любые действия лиц, которые угрожают нарушению украинского суверенитета! Призываем представителей российской оккупационной власти и их пособников задуматься о неотвратимости наказания, — сказал заместитель министра по вопросам реинтеграции Игорь Яременко.

Если санкции будут приняты, Украина уведомит об этом международные организации, правительства США и Европейского союза, чтобы они рассмотрели возможность аналогичных мер.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Крымский мост неразрешимой проблемой.