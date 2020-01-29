Кабинет министров Украины уволил председателя правления «Укрзализныци» Евгения Кравцова с занимаемой должности. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр республики Алексей Гончарук.
В отставку Кравцов подал сам 31 декабря 2019 года.
Как писал NEWS.ru, в октябре 2019 года премьер Украины Гончарук заявил об изношенности железнодорожной инфраструктуры в стране более чем на 90%. Он рассказал, что в стране почти каждый день горят локомотивы, а для удовлетворения потребностей бизнеса «не хватает тяги». В начале января 2020 года пресс-центр «Украинских железных дорог» сообщил о поломке нового экспресса, который и месяца не проездил с главного киевского железнодорожного вокзала в аэропорт Борисполь.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен