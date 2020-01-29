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Распространение коронавируса в Китае пойдёт на спад только в феврале. Об этом заявил ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан.

У болезни есть инкубационный период, но если считать от 23 января, то приблизительно к 15 числу первого месяца по лунному календарю (8 февраля — прим.ред.) уже можно будет увидеть отчётливые...