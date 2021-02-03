Кабмин ФРГ не исключает новых санкций из-за Навального

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В Кабмине ФРГ не исключают новых санкций по ситуации вокруг оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщил представитель зарубежного ведомства.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заменил условное наказание оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный срок в 3,5 года. Блогер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, так как из указанного срока вычтется период его домашнего ареста. Адвокаты блогера, как писал NEWS.ru, пообещали обратиться в Совет Европы.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. 23 и 31 января, а также 2 февраля, в день суда, в поддержку оппозиционера по всей стране прошли массовые акции протеста.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал истерикой реакцию Запада на ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным. Он подчеркнул, что она зашкаливает.