Кабель «Ростелекома» поврежден в Финском заливе: какие последствия для РФ Кабель «Балтика» компании «Ростелеком» получил повреждения в Финском заливе

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В Финском заливе был поврежден российский телекоммуникационный кабель «Балтика» компании «Ростелеком», который соединяет Санкт-Петербург и Калининград. Что об этом известно?

Кто сообщил о повреждении, когда это произошло

Финское издание Yle, ссылаясь на данные Министерства экономики Финляндии, сообщило, что кабель связи «Балтика» повредился в Финском заливе, а на его починку отправилось ремонтное судно «Спасатель Карев».

В финском ведомстве уточнили, что «Ростелеком» провел переговоры насчет работ по восстановлению с Министерством труда и экономики страны, потому что кабель длиной около тысячи километров частично проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции.

Заместитель командующего береговой охраной Финского залива Микко Хирви рассказал газете Helsingin Sanomat, что повреждение российского кабеля может быть связано с ЧП на газопроводе Balticconnector, которое произошло 8 октября. В криминальной полиции Финляндии подозревают, что к инциденту, возможно, причастно китайское судно Newnew Polarbear.

«В ходе предварительного расследования полиция установила, что передвижения китайской судоходной компании Newnew Polar Bear, работающей под флагом Гонконга, соответствуют времени и месту повреждения трубы. По этой причине полицейское расследование в настоящее время сосредоточено на выяснении причастности корабля», — говорилось в пресс-релизе.

При этом в полиции Финляндии отказались комментировать информацию о ходе расследования, связанного с повреждением кабеля связи «Балтика».

«Нам известно об этом, но иначе я не буду это комментировать. Пограничная служба проинформировала о ремонтных работах, и на данном этапе мы вообще ничего не комментируем с точки зрения нашего расследования», — заявил комиссар полиции Ристо Лохи.

Фото: morspas.com Ремонтное судно «Спасатель Карев»

Как в России отреагировали на повреждение кабеля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не обладают данными о ситуации с повреждением телекоммуникационного кабеля.

«Здесь я рекомендую вам обратиться в Минсвязи. Это больше правительственная тема», — сказал представитель Кремля журналистам в ответ на вопрос, связаны ли повреждения на кабеле «Балтика» с инцидентом на газопроводе Balticconnector.

Какие последствия повреждения кабеля

В пресс-службе «Ростелекома» сообщили РИА Новости, что обрыв кабеля связи «Балтика» не повлиял на работу «Ростелекома» в Калининградской области.

«Связь Калининградской области с остальной территорией России функционирует в штатном режиме. Авария на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) от Кингисеппа до Калининграда не отразилась на работе инфраструктуры связи и оказании услуг пользователям в области — передача данных организована по наземным маршрутам, также есть резервные спутниковые каналы связи», — сказали в «Ростелекоме».

Также в пресс-службе компании пояснили, что судно «Спасатель Карев» 5 ноября преступило к ремонтным работам, которые закончатся примерно через 10 рабочих дней в зависимости от погодных условий.

В «Ростелекоме» подчеркнули, что повреждение кабеля было зафиксировано 7 октября 2023 года в 23:30 (московское время). Место повреждения расположено в 28 километрах от участка газопровода Balticconnector, который был поврежден 8 октября.

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