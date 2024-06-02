К иску ЮАР против Израиля присоединится еще одна страна Президент Борич: Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля

Фото: Khaled Daoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Чили Габриэль Борич, выступая перед парламентом страны, заявил, что страна присоединится к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН, пишет La Tercera. Глава государства отметил, что уже поручил МИД подготовить соответствующие документы.

Габриэль Борич подчеркнул, что возмущен избирательными и абсолютно непропорциональными действиями израильской армии в отношении палестинских невинных гражданских лиц. По его словам, ситуация требует решительного ответа международного сообщества.

Поэтому, помимо отправки гуманитарной помощи Палестине, отзыва для консультаций нашего посла в Израиле и совместного с Мексикой обращения в Международный уголовный суд, я решил, что Чили присоединится к иску, который подала ЮАР против Израиля в Международный суд ООН, — заявил Борич.

Он добавил, что не собирается «выбирать между зверствами». Поэтому президент Чили призвал освободить всех заложников ХАМАС.

По иску ЮАР в отношении Израиля Международный суд ООН принял 24 мая постановление, согласно которому Тель-Авив должен прекратить военное наступление в Рафахе и любые другие негативные действия в отношении населения города. Суд также обязал Израиль сохранить открытым контрольно-пропускной пункт «Рафах» для оказания помощи палестинскому населению.

Турция осталась не до конца довольна решением Международного суда ООН относительно Израиля, заявлял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стал объектом критики в своем государстве. Турецкий президент добавил, что 121 страна признала геноцид Израиля и этот процесс необходимо продолжать.