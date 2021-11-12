«К чёрту НАТО:» турки предложили американцам убираться из Чёрного моря

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Присутствие американских военных кораблей в Чёрном море вызвало обеспокоенность читателей турецкого издания Haber7. Свою позицию пользователи выразили на сайте издания.

Ранее сообщалось. что шестой флот ВМС США направил свой флагманский корабль Mount Whitney в Чёрное море для проведения совместных операций с силами НАТО. В российском МИД данную ситуацию назвали «игрой с огнём». Турецкие читатели в большинстве разделили позицию внешнеполитического ведомства РФ.

Россия права. Что США делают в Чёрном море? Пусть убираются восвояси, — написал один из пользователей.

Проваливайте из Чёрного моря, американские колонизаторы, иначе похороним в море, — жестко высказался другой читатель.

Цель сатаны — окрасить Чёрное море в алый цвет. Мы ни в коем случае не должны поддерживать такую позицию. К черту НАТО. НАТО — не друг нам, — резюмировал ещё один комментатор.

Впрочем, нашлись и те, кто выразил сомнение в том, что РФ и США в данном случае выступают по разные стороны баррикад.

США и Россия действуют совместно в Сирии, в Ливии. У них тайные договорённости. Это фиктивный бой, — заявил один из таких сомневающихся.

Собака собаку не съест. Разыгрывают спектакль, — согласился с ним ещё один читатель.

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель отметил дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности США и ряда других стран НАТО в Чёрном море.