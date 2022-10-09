Junge Welt: заявления Зеленского разозлили Вашингтон

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Призыв украинского президента Владимира Зеленского к нанесению превентивного удара по России оказался авантюрным и истеричным заявлением, пишет Арнольд Шельцель в статье для Junge Welt. Журналист утверждает, что в отношениях Киева и Вашингтона образовалась трещина. Это, по его мнению, случилось после слов Зеленского об ускоренном вступлении Украины в НАТО.

В репертуар власть имущих в Киеве с 2014 года вошли постоянные попытки морально шантажировать собственных спонсоров на Западе. Хвост пытается вилять собакой, — подчеркивается в публикации.

Шельцер пишет, что заявления об ускоренном вступлении Украины в НАТО привели к ответу в духе «око за око». Крупные американские СМИ обвинили Киев в убийстве дочери философа Александра Дугина Дарьи.

Как заметил журналист, Запад готов помогать украинца с поставками оружия, но не хочет прямой конфронтации с РФ. Автор материала предположил, что причиной тому может быть непредсказуемость офиса президента страны.

Самой большой угрозой для Зеленского Шельцер назвал «спокойствие на фронте». Сказанное все равно остается преступным, резюмировал журналист и добавил, что в случае, если его предположение об «угрозе» верно, то призывы украинского лидера можно объяснить разве что отчаянием.

Ранее главный редактор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо заявил в своей статье, что Зеленский «вышел из-под контроля своих создателей». И это, считает журналист, теперь влечет множество проблем для ЕС.

Травальо считает, что «бесконечные запросы и претензии» украинского лидера Зеленского не следует принимать к исполнению как догму.