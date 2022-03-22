Junge Welt: Бербок толкает Германию на войну с Россией

Амбиции главы МИД Германии Аннaлены Бeрбок довели страну до опосредованного участия в украинском кoнфликте, что выглядит опасно с учётом желания Германии занять лидерскую пoзицию в Евросоюзе и НАТО. Об этом говорится в статье Арнольда Шёльцеля для газеты Junge Welt.

Концепция Бербок, немецкие наёмники на Украине и репортаж, где их боевые «успехи» изображаются как нечто нормальное, — звенья одной цепи. Министр иностранных дел годами ведёт себя как антироссийский рупор. <...> ЕС и НАТО — фактически противоборствующие стороны. Не хватало только бойцов с западными паспортами, — пишет автор.

По словам колумниста, Бербок не скрывает, что Германия претендует на лидирующую позицию в ЕС и даже НАТО, и давняя антироссийская позиция главы МИД находит применение в украинском конфликте.

Журналист добавил, что немецкое правительство игнорирует участие наёмников в боевых действиях на украинской территории. Более того, по его мнению, Берлин считает, что мощь Германии — «достаточное основание для следующей немецкой войны с Москвой».

ФРГ поставила Украине 500 зенитных ракет «Стрела» из обещанных ранее 2,7 тысячи, такие данные приводят в украинском правительстве. Оружие было отправлено 17 марта. Поставки вооружения Киеву проходят под грифом «строго секретно». В Минобороны ФРГ от комментариев воздерживаются.