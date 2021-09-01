Johnson & Johnson заявила о провале испытаний вакцины от ВИЧ в Африке

Вакцина компании Johnson & Johnson против вируса иммунодефицита человека в ходе клинических испытаний в странах Африки показала эффективность лишь в 25% и не смогла обеспечить достаточную защиту против вируса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

В клиническом исследовании, начавшемся в 2017 году, принимали участие 2600 женщин из Замбии, Зимбабве, Малави, Мозамбика и ЮАР. Аденовирусная вакцина из четырёх доз показала эффективность лишь в 25,2% при минимально необходимой эффективности в 50%. Так, из получивших вакцину заразилась 51 женщина при 63 заразившихся в группе плацебо.

В Johnson & Johnson заявили, что исследование на этом закончено, тогда как начавшееся в 2019 году параллельное исследования на гомосексуалистах и трансгендерах в Европе и Америке продолжится. Несмотря на неудачу, руководитель научной службы компании Пол Стоффелс сообщил, что ограниченная эффективность вакцины может помочь ученым перейти к более эффективному лечению. По его словам, иммунные ответы участников исследования будут проанализированы, что позволит понять причины незащищённости.

Ранее сообщалось, что земли в Германии планируют вернуть федеральным властям не менее 2,3 миллиона доз вакцин от коронавирусной инфекции из-за спада спроса на прививки. В первую очередь земли хотят отказаться от вакцин производителей AstraZeneca и Johnson & Johnson. Невостребованные дозы будут направлены в страны, где существует дефицит вакцин от коронавируса.