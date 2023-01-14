Johnson & Johnson сократит производство вакцины против COVID-19 WSJ: Johnson & Johnson сокращает производство вакцин от ковида на фоне падения спроса

Фото: U.S. Secretary of Defense/flickr.com

Американская компания Johnson & Johnson приступила к сокращению производство вакцины от коронавируса на фоне падения спроса. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Также издание со ссылкой на документы отмечает, что в октябре 2022 года компания подала требование об арбитраже в отношении компании Merck в связи с партнерством компаний по вакцинам. Merck подала встречный иск.

Johnson & Johnson значительно сократила свои усилия по производству вакцин, поскольку столкнулась с падением спроса... Партнерство с конкурентом Merck & Co., созданное по настоянию правительства США, не оправдало ожиданий. Сейчас компании занимаются арбитражем, — отмечает издание.

Там пояснили, что компания Merck, расположенная в городе Роуэй, штат Нью-Джерси, производила вакцины лишь на одном своем заводе, в то время как на другом предприятии, предусматривающем более сложную часть производственного процесса, коммерческих доз не производилось.

По словам одного из источников, производство там откладывалось, поскольку необходимые для этого ингредиенты и компонеты прибывали позднее, чем планировалось. Также причины были в технических проблемах на заводе. Отчасти причиной задержки стало то, что правительство США перестало отдавать приоритеты заказам компании.

Ранее Johnson & Johnson уже расторгла соглашения с другими компаниями, помогавшими производить вакцину.

Также сообщалось, что специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступили в работе над вакциной против коронавируса, дающей защиту от новых штаммов, включая «кракен». Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург. Он отметил, что не знает, как быстро будет распространяться новый вариант, но препарат против него следует создавать незамедлительно.