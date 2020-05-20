Johnson & Johnson перестанет продавать присыпку с тальком в Канаде и США

https://static.news.ru/photo/25871afc-9a83-11ea-9770-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Американская компания Johnson & Johnson, производящая санитарно-гигиенические препараты, вынуждена прекратить продажи детской присыпки с тальком Baby Powder в Канаде и Соединённых Штатах. Причиной стало падение спроса на продукт из-за «дезинформации» о его безопасности после многочисленных судебных исков.

Потребители подали к компании более 16 тысяч исков, утверждая, что загрязнённые асбестом продукты из талька стали причиной развития онкологических заболеваний. Асбест является известным канцерогеном, отмечает Sky News.

При этом в Johnson & Johnson подчеркнули, что по-прежнему уверены в безопасности детской присыпки на основе талька, сославшись на «десятилетия научных исследований».

Как писал NEWS.ru, в конце 2018 года компанию обвинили в сокрытии информации о содержании в продукции асбеста. Топ-менеджеры Johnson & Johnson якобы знали о том, что опасное вещество попадает в детскую присыпку. Заболевшей раком яичников американке, которая пользовалась присыпкой каждый день на протяжении 66 лет, удалось отсудить у фирмы $417 млн.