Johnson & Johnson остановила поставки средств личной гигиены в РФ

Американская компания Johnson & Johnson заявила о прекращении поставок в Россию средств личной гигиены. Фирма также приостанавливает инвестиционные проекты, рекламную деятельность и клинические исследования на территории РФ. Об этом говорится в письме, опубликованном на официальном сайте компании. При этом о прекращении сотрудничества по поставкам медикаментов и медоборудования упомянуто не было.

Из-за усугубляющегося гуманитарного кризиса мы примем следующие меры: <...> решено приостановить поставки наших средств личной гигиены в Россию, — сказано в письме Johnson & Johnson.

В официальном обращении компания также пообещала удвоить размер пожертвования на гуманитарную помощь Украине с $5 до $10 млн. Кроме того, представители Johnson & Johnson подтвердили, что займутся отправкой лекарств и медицинского оборудования на территорию страны.

Американский гигант владеет такими торговыми марками, как Carefree, Clean & Clear, Listerine, Johnson’s Baby, O.B., «Доктор Мом», и другими.

Представители американской фармацевтической компании Pfizer ранее также заявили, что не собираются прекращать поставки лекарств в Россию. При этом вся прибыль от продажи на российском рынке пойдёт на гуманитарную помощь украинскому народу.

Сегодня днём о приостановке деятельности в России также заявила компания Decathlon. Сообщается, что это связано с логистическими сложностями поставок из-за международных санкций. Представители французского предприятия подчеркнули, что продолжат поддерживать «2500 членов нашей российской команды, некоторые из которых работают в компании с 2006 года».