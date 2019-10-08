Житель американского Мэриленда выиграл суд против компании Johnson & Johnson. Жюри присяжных обязало компанию выплатить американцу $8 миллиардов из-за того, что она не предупредила о побочных эффектах препарата Risperdal.
Николас Мюррей, страдающий шизофренией и биполярным расстройством, пил это лекарство в детском возрасте на протяжении пяти лет. Препарат хорошо помогал ему справиться с симптомами основного заболевания, однако у средства появился неожиданный побочный эффект — у американца увеличился объём тканей молочных желёз. По мнению истца, компания знала о рисках, но должным образом не предупредила пациентов. Первый суд по этому делу прошёл ещё в 2015 году. Тогда компанию обязали выплатить мужчине в качестве компенсации 1,75 миллиона долларов. Однако истец подал апелляцию и по новому решению получит более крупную сумму, передаёт
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