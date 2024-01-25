Йеменские хуситы объявили о военной операции против США в Аденском заливе

Фото: Wang Shang/XinHua/Global Look Press

Йеменская группировка хуситов «Ансар Алла» объявила о проведении военной операции против кораблей ВМС США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе, об этом говорится в заявлении военного представителя мятежников Яхьи Сариа, опубликованном в его Telegram-канале. Он предупредил, что хуситы намерены блокировать движение связанных с Израилем судов в Красном и Аравийском морях до тех пор, пока военная операция и блокада сектора Газа не будут прекращены.

Сегодня произошло столкновение с несколькими эсминцами и военными кораблями США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе, когда эти корабли обеспечивали защиту двум американским коммерческим судам. Результатом операции стало прямое попадание в американский военный корабль, два американских коммерческих судна были вынуждены отойти и вернуться, — говорится в сообщении.

Сариа добавил, что столкновение продолжалось более двух часов, хуситами были применены несколько баллистических ракет и часть из них достигла цели, несмотря на попытки их перехвата. Он пообещал, что группировка предпримет все необходимые меры военного характера для «защиты своей страны и народа», нанося удары по американским и британским целям в Красном и Аравийском морях

22 января Яхья Сариа сообщал, что хуситы атаковали американский военный корабль в Аденском заливе. По его словам, таким образом хуситы, правящие на севере Йемена, продолжают отвечать на «агрессию США против страны».

После этого вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по ряду объектов движения хуситов «Ансар Алла» в Йемене. По информации СМИ, при атаке использовались ракеты Tomahawk, запущенные с кораблей, и истребители для уничтожения складов и пусковых установок группировки. Было зафиксировано по меньшей мере 35 ударов, в результате которых погибли трое высокопоставленных представителей «Ансар Алла».