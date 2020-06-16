Йеменские боевики ограбили конвой с напечатанными в России деньгами

https://static.news.ru/photo/4dfc3ee2-afd0-11ea-bff0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В Йемене боевики «Южного переходного совета» атаковали правительственный конвой и похитили деньги на сумму в 64 млрд риалов ($255 млн). Банкноты были отпечатаны в России.

Инцидент прокомментировали в ЦБ Йемена. Там отметили, что кража столь значительной суммы денег чревата «опасными последствиями». В «Южном переходном совете», в свою очередь, заявили, что средства похищены в рамках борьбы с коррупцией, сообщает Reuters.

«Южный переходный совет» (ЮПС) — сепаратистский орган власти Йеменской республики, созданный в апреле 2017 года. Некоторое время ЮПС и признанное правительство Йемена были союзниками в борьбе с шиитским движением хуситов «Ансар Аллах», потом между ними возник конфликт, и в 2019 году сепаратисты захватили Аден, попытавшись власти страны позиций на юге.

Ранее NEWS.ru писал, что Саудовская Аравия стремится примирить правительство Йемена с ЮПС. Эр-Рияду удалось добиться заключения между ними соглашения, а также договорённости об объединении всех подконтрольных ЮПС вооружённых формирований и подчинении их Министерству обороны и внутренних дел. Компромисс был одобрен глобальными игроками, но враждебно встречен хуситами. По их словам, соглашение не волнует йеменцев, потому что оно заключено между двумя сторонами — агентами агрессии.