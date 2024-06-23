Javan: РФ отправила атомную подлодку к берегам Кубы после атак на регионы

Западные страны планировали запугать Россию хаотичными ударами по регионам страны, но получили ответ — Москва отправила атомную подводную лодку к берегам Кубы, пишет журналист Хади Мухаммади для Javan. Согласно публикации, это спровоцировало серьезное беспокойство в Европе и вызвало настоящую панику в финансовых институтах Германии, Великобритании, Франции и прочих странах-союзниках Украины.

Украинский кризис вовлек в боевые действия новые наступательные вооружения из Соединенных Штатов и Европы. Опираясь на новое западное оснащение, Украина провела пробную атаку с использованием беспилотников и ракет, нанеся довольно хаотичные удары. Однако это вызвало мощный ответ со стороны России. Отправив подводную лодку и корабль к берегам Кубы, Россия обозначила свою решимость действовать, как и во времена Карибского кризиса, — говорится в публикации.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что после ракетной атаки на Севастополь нужно признать Украину террористическим государством. По его словам, ответственность за эту трагедию также несут США, которые поставляют на Украину боеприпасы.

Минздрав России ранее назвал официальное количество пострадавших в результате обстрела Севастополя. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, из которых 27 оказались детьми.