Известный телеведущий погиб на прогулке с собакой перед своим 45-летием Телеведущий Нейтан Темплтон погиб на прогулке с собакой перед своим 45-летием

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Известный телевизионный журналист и ведущий из Австралии Нейтан Темплтон погиб во время прогулки с собакой, сообщает Daily Mail. Его тело нашли в парке пригорода Джелонга рядом с рекой. 9 мая журналисту должно было исполниться 45 лет.

Сотрудники полиции сообщили, что в смерти Темплтона не нашли криминальной составляющей. Известно, что незадолго до гибели телеведущий перенес заболевание. У Темплтона остались супруга и двое маленьких сыновей.

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