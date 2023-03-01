Известный сейсмолог предрек мегаземлетрясение в России. Надо ли ему верить? Эксперты рассказали NEWS.ru, что думают о новых пророчествах голландца Хугербитса, угадавшего сроки недавнего землетрясения в Турции

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Нидерландский исследователь Франк Хугербитс (Frank Hoogerbeets), предсказавший катастрофическое землетрясение в Турции за три дня до его начала, снова в топах мировых новостей. Он заявил, что в ближайшие дни ожидается новое сильное землетрясение. Причем, по его расчетам, основанным на проекции движения космических тел, подземные толчки могут случиться в России, на Курильских островах и Камчатке. NEWS.ru узнал у специалистов, можно ли верить предсказаниям Хугербитса.

Напомним, 3 февраля Хугербитс заявил, что «рано или поздно» в районе южной границы Турции, Сирии, Ливана и Иордании произойдет землетрясение магнитудой порядка 7,5. И рано утром 6 февраля на юге Турции, точно там, где предсказывал голландец, и впрямь произошло катастрофическое землетрясение магнитудой 7,8, самое сильное в этом регионе за последние 80 лет. В результате вызванных им разрушений в Турции и Сирии погибло более 50 тысяч человек.

Фото: Роскосмос Тектонический разлом в провинции Хатай, вид из космоса

На чем основаны предсказания Хугербитса о катастрофах?

28 февраля на своем сайте Solar System Geometry Survey (Исследование геометрии Солнечной системы) Хугербитс выдал предсказание, что 2 и 5 марта на Земле можно ожидать «сильной или очень сильной сейсмической активности», которая может привести к «мегаземлетрясению около 3-4 марта и/или 6-7 марта». Об этом, как сказано в сообщении, свидетельствует «конвергенция критической планетарной геометрии».

Среди вероятных мест ЧП Хугербитс назвал сразу 12 регионов планеты, в их числе: южная часть Японии, Португалия, Греция, Индонезия, Пакистан. Также в «красной зоне» оказались территории в Северной Америке и России, в частности, Курильские острова и Камчатка. Вероятность землетрясения магнитудой выше 8,5 в этих местах он оценил в 50%.

Кроме того, по его расчетам, в ближайшие дни в центральной Турции может произойти еще один сильный афтершок.

Свои прогнозы Хугербитс строит на разработанной им методике предсказания сейсмической активности, исходя из взаимного расположения тел Солнечной системы. На основе многолетних наблюдений он пришел к выводу, что землетрясения магнитудой 6 и выше происходят чаще, когда «планеты и Луна достигают определенных положений в Солнечной системе». Он рассчитал так называемый «индекс геометрии Солнечной системы», с помощью которого на графике можно отобразить «конвергенции критической геометрии» -- они якобы и приводят к повышению сейсмической активности на Земле.

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В чем причина землетрясений на самом деле?

Хугербитс не является сейсмологом. Он астролог. Я как человек, который занимается наукой, астрологию наукой не считаю. Поэтому те прогнозы, которые делает этот товарищ, прогнозами не являются. Это астрология, которая к научным прогнозам отношения не имеет, — заявил NEWS.ru директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

Скептически к космическим штудиям нидерландца относятся и астрономы. По их мнению, взаимовлияние планет неспособно вызывать землетрясения.

Если двумя словами — полная чепуха. Планеты влияют друг на друга гравитационным взаимодействием, но оно мизерно, — пояснил в беседе с NEWS.ru. научный руководитель Специальной астрофизической обсерватории РАН академик Юрий Балега.

По мнению Хугербитса, на сейсмическую активность Земли оказывает влияние не планетарная гравитация, а электромагнетизм. В качестве аргумента он приводит наблюдения американского радиоинженера Джона Нельсона, который в середине прошлого века изучал влияние на земную атмосферу взаимоположения планет и солнечного магнетизма. Его выводы о влиянии планет на атмосферные явления стали очень популярны среди сторонников астрологии и сейчас активно тиражируются на посвященных ей сайтах.

Правда, даже если планеты влияют на проявления солнечной активности в атмосфере Земли, непонятно, как это относится к процессам в земных недрах.

В прогнозе должны быть указаны время, место и магнитуда. «Рано или поздно» — это не время. Значит, он не предсказал землетрясение, — считает сейсмолог Роджер Муссон, бывший глава департамента сейсмологической опасности и архивов Геологической службы Великобритании.

Фото: Shutterstock Средство измерения и регистрации колебаний, создаваемых столкновениями подземных плит

Академик Балега напомнил, что землетрясения — это одно из следствий движения тектонических плит, которое происходит непрерывно. А причиной землетрясения в Турции стало взаимодействие Евразийской и Аравийской литосферных плит.

Это движение тектонических плит. Аравийская плита надвигается на нашу, на которой мы сидим. Из-за этого возникли Кавказ, Балканы, это все «морщины» на земной коре. Этот процесс продолжается десятки миллионов лет. Это постоянная зона землетрясений, зона разломов плит, где они сталкиваются, одна под другую подползает. Причем тут планеты? Только глупый человек может об этом рассуждать, или который не в себе, — заключил ученый.

Другое дело, что есть исследования влияния на землетрясения солнечной активности. Посвященная одному из них статья была опубликована в The Nature. Итальянские ученые выявили корреляцию между мощными вспышками на Солнце и возникновением крупных землетрясений, что может иметь значение для их прогнозирования. Исследователи сопоставили данные солнечного спутника SOHO и земной сейсмоактивности за 20 лет. Они обнаружили, что корреляция между плотностью протонов, генерируемых солнечным ветром, и возникновением крупных землетрясений была статистически значимой. Землетрясения совпадали со вспышками со сдвигом во времени на один день. Эта корреляция возрастала вместе с увеличением магнитудного порога сейсмического каталога. Однако и в этом исследовании ни слова не сказано о влиянии планет.

Геологическая служба США (USGS), самая авторитетная на планете в плане отслеживания землетрясений, к предсказаниям Хугербитса тоже относится скептически, заявляя, что предсказывать землетрясения не умеет никто.

Мы не знаем, как это сделать, и не ожидаем узнать, как это сделать в обозримом будущем, — говорится в сообщении USGS. — Ученые Геологической службы США могут только рассчитать вероятность того, что сильное землетрясение произойдет в определенной области в течение определенного количества лет.

Фото: Shutterstock Возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток

Предсказания Хугербитса не впервые привлекают внимание научной общественности. Сейсмологи и астрофизики уже указывали, что его прогнозы слишком расплывчаты и неточны, чтобы к ним относиться серьезно. Собственно, даже сейчас, в своем предсказании «мегаземлетрясения» он просто перечисляет наиболее сейсмоактивные зоны Земли и дает вероятность события 50 на 50. То есть «либо случится, либо не случится». Как ранее заявляла Геологическая служба США, еще ни одному ученому не удавалось предсказать крупное землетрясение. Но Хугербитс не ученый. Наверное, в этом и секрет.