Лётчик Ярошенко встретился с семьёй

Константин Ярошенко / Фото Соцсети

Российский лётчик Константин Ярошенко прибыл в Москву, встретился с семьёй и уже направляется домой, сообщают «Известия». Москва и Вашингтон 27 апреля обменяли осуждённого в России американского студента Тревора Рида на Ярошенко, который находился в американской тюрьме с 2010 года.

Константин Ярошенко прилетел в Москву и едет домой, — говорится в сообщении.

Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортировали в США. Впоследствии американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

Американский студент Тревор Рид был приговорён в России летом 2020 года к девяти годам колонии. По версии следствия, в августе 2019-го молодой человек напал на полицейских, которые пытались отвезти его в отделение. Сам Рид утверждал, что был пьян и ничего не помнит о произошедшем.

В МИД РФ отметили, что Ярошенко подвергался дискриминации и унижению в США. Возвращение российского лётчика домой стало возможно благодаря слаженной работе российской стороны. Москве «удалось дожать Вашингтон», используя его заинтересованность в обмене осуждённого в России за сопротивление полиции американца Тревора Рида, добавили в ведомстве.