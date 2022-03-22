«Известия»: Турция исключила отказ от С-400 под давлением США или НАТО

Глава Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир заявил, что Турция не ведёт дискуссий об отказе от ЗРК С-400 под давлением США или НАТО. Он отметил, что страна «сама способна определять свой путь», пишут «Известия».

Позиция Анкары , по словам представителя правительства, заключается в обеспечении «прекращения кровопролития».

Это не предмет обсуждения для нас. Этот вопрос мы обсуждали в прошлом, и сейчас мы просто продолжаем [сотрудничество с РФ]. Отказ от этого даже не обсуждается, — сказал политик в интервью изданию.

В Госдуме также не видят предпосылок для того, чтобы Турция согласилась на предложение США передать С-400 Украине, так как они нужны ей самой. Эксперты также полагают, что Анкара будет придерживаться относительного нейтралитета в украинском кризисе и не откажется от военно-технического сотрудничества с Россией.

Я не вижу причин, почему Турция должна отказаться от наших С-400 и передать их Украине. Зачем им это? Эти комплексы у них работают, это надежные системы, лучше, чем Patriot . Думаю, идти на поводу у Америки Турция не станет, — считает депутат Государственной думы Алексей Чепа.

Накануне агентство Reuters сообщило, что США обсуждали с Турцией на неофициальном уровне возможность передать С-400 Украине в обмен на возвращение страны в американскую программу производства истребителя пятого поколения F-35 и снятие с республики санкций.

Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре заявил NEWS.ru, что передача Анкарой Киеву российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» невозможна, так как подобный шаг сильно усложнит российско-турецкие отношения. Согласно условиям договора между Россией и Турцией, турецкая сторона не может куда-то перенаправить С-400 без согласия Москвы.