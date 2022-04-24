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«Известия» сообщили о минировании жилого сектора бойцами ВСУ в Мариуполе

16:51, 24 апреля 2022
«Известия» сообщили о минировании жилого сектора бойцами ВСУ в Мариуполе Вооружённые силы Украины Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Корреспондент телеканала «Известия» утверждает, что в ходе отступления со своих позиций в Мариуполе «украинские националисты заминировали жилой квартал». В своём сюжете он показал растяжки, установленные при въезде на улицу частного сектора.

Здесь территория густо заминирована и нужно ходить аккуратненько, след в след за опытными людьми,рассказал журналист.

Он показал установленные, по его словам, украинскими военными растяжки. Одна из них представляет собой классическую, связанную с чекой, вторая детонирует от касания. Таких взрывных устройств в этом районе города, по словам корреспондента, множество.

Он также показал российскую технику, которая отправилась в сторону оставшихся боевых позиций.

Машина сейчас меняет позицию и уходит в зону обстрела. Будет вести ответный огонь. Я думаю, сейчас будут те огневые точки, которые работали, подавлены обязательно, — добавил военкор.

Ранее британский журналист Грэм Филлипс заявил, что жители Мариуполя относятся к украинским боевикам «Азова» резко негативно. Говоря о них, они часто используют ругательные слова. По его словам, к настоящему времени на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе блокированы почти 2 тысячи военных.

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