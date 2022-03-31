«Известия»: наркобизнес терпит убытки из-за ситуации на Украине

Наркобизнес начал терпеть убытки из-за начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Речь идёт о проблемах с поставками с украинской территории. Цены на синтетические наркотики для конечного потребителя выросли на 20%, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в профильном подразделении МВД.

Мы предполагаем, что рынок лишился части поставщиков основных компонентов для создания мефедрона, которые поставлялись с территории Украины, — рассказал источник издания.

Отмечается, что в тематических форумах также сообщают о проблемах с поставками. Из-за усиленного контроля на приграничных территориях с Украиной поймано большое количество перевозчиков, а также раскрыты склады с наркотическими веществами.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс ранее призвал граждан США немедленно покинуть территории России и Украины. Он отметил, что внешнеполитическое ведомство серьёзно озабочено безопасностью американцев. Дипломат добавил, что все эти рекомендации также появятся на официальном сайте ведомства. Он напомнил, что посольство в Москве серьёзно ограничено в своих возможностях по оказанию помощи американцам.