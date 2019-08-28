https://static.news.ru/photo/16c5522a-c9b6-11e9-afb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: ElisaScarpa/twitter.com/Global Look Press

Вулкан Стромболи, расположенный на острове в Тирренском море к северу от итальянской Сицилии, 28 августа начал извергаться.

Природное явление напугало местных жителей и туристов, однако в результате никто не пострадал, сообщают итальянские СМИ.

Специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии напомнили, что в последний раз Стромболи извергался 3 июля 2019 года. Тогда погиб один из туристов.

Очевидцы сняли на видео извержение и выложили ролики в социальные сети.

Ранее News.ru писал, что геологическая служба США выявила наличие воды в нижней части кратера гавайского вулкана Килауэа. Это говорит о том, что в будущем может произойти катастрофическое извержение.