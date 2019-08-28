Вулкан Стромболи, расположенный на острове в Тирренском море к северу от итальянской Сицилии, 28 августа начал извергаться.
Природное явление напугало местных жителей и туристов, однако в результате никто не пострадал, сообщают итальянские СМИ.
Специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии напомнили, что в последний раз Стромболи извергался 3 июля 2019 года. Тогда погиб один из туристов.
Очевидцы сняли на видео извержение и выложили ролики в социальные сети.
— Alberto Lunardi (@alby_moon)
#esplosione #vulcano #stromboli #28agosto2019 @LaStampa @Corriere @repubblica @AnsaSicilia @Agenzia_Ansa pic.twitter.com/Fe95ilpiOi 28 августа 2019 г.
Ранее News.ru писал, что геологическая служба США выявила наличие воды в нижней части кратера гавайского вулкана Килауэа. Это говорит о том, что в будущем может произойти катастрофическое извержение.