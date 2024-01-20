«Извергает яд кураре»: военэксперт об уверенности Ермака в контрнаступлении Военэксперт Дандыкин: Ермак не смог признать провал контрнаступления ВСУ

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал контрнаступление ВСУ «довольно успешным», поскольку не мог признать провал летней кампании, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, у руководителя администрации главы государства Владимира Зеленского просто не было другого выбора.

Ермак извергает яд кураре. А что ему еще делать? Не признавать же в провали так называемого контрнаступа. Они думали, что нас победят, но оказалось все наоборот. На Украине тлеет внутренний конфликт из-за поражений, уровня жизни, огромных потерь ВСУ, которые невозможно засекретить в век информации. Поэтому Ермак такое заявляет, выбора нет. Они только и делают, что гонят призывников, добровольцев и экзальтированных девиц на линию боевого соприкосновения, но жить им до первого боя, — заявил Дандыкин.

Военэксперт указал, что НАТО помогает Украине всем, чем может, поэтому бои будут продолжаться. По словам Дандыкина, Киев в том числе получает от Запада разведданные для наведения украинских ракет. И французских наемников тоже «не случайно» уничтожили в Харькове ракетным ударом ВС РФ, отметил он.

Ранее в МИД Франции заявили, что их граждане не принимают участия в боевых действиях на стороне Украины. В Париже заверили, что французских наемников нет и в других странах.