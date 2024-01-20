Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал контрнаступление ВСУ «довольно успешным», поскольку не мог признать провал летней кампании, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, у руководителя администрации главы государства Владимира Зеленского просто не было другого выбора.
Ермак извергает яд кураре. А что ему еще делать? Не признавать же в провали так называемого контрнаступа. Они думали, что нас победят, но оказалось все наоборот. На Украине тлеет внутренний конфликт из-за поражений, уровня жизни, огромных потерь ВСУ, которые невозможно засекретить в век информации. Поэтому Ермак такое заявляет, выбора нет. Они только и делают, что гонят призывников, добровольцев и экзальтированных девиц на линию боевого соприкосновения, но жить им до первого боя, — заявил Дандыкин.
Военэксперт указал, что НАТО помогает Украине всем, чем может, поэтому бои будут продолжаться. По словам Дандыкина, Киев в том числе получает от Запада разведданные для наведения украинских ракет. И французских наемников тоже «не случайно» уничтожили в Харькове ракетным ударом ВС РФ, отметил он.
Ранее в МИД Франции заявили, что их граждане не принимают участия в боевых действиях на стороне Украины. В Париже заверили, что французских наемников нет и в других странах.