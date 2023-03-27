Израильтяне объявили голодовку в знак протеста против Нетаньяху Главы муниципалитетов Израиля объявили голодовку в знак протеста против политики Нетаньяху

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Биньямин Нетаньяху

Руководители ряда муниципалитетов и региональных администраций Израиля объявили голодовку в знак протеста против политики премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает газета Times of Israel. По ее данным, в акции участвуют мэры городов Кфар-Саба и Герцлия, главы региональных советов Верхняя Галилея и Шаар ха-Негев.

Протестующие намереваются проводить свою акцию перед резиденцией премьер-министра в Иерусалиме.

В воскресенье, 26 марта, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снял Йоава Галанта с должности министра обороны после того, как тот выступил с критикой судебной реформы. Галант ранее призвал правительство Нетаньяху приостановить реформирование судебной системы, заявив, что в обществе углубляется раскол, который проникает в армию и органы безопасности и является реальной угрозой государственной безопасности.

Вскоре после объявления об отставке министра обороны во многих городах Израиля начались протесты.

Ранее депутат кнессета от партии «Наш дом Израиль» Евгений Сова заявил, что Биньямин Нетаньяху преследует судебной реформой личные цели. По его мнению, такое решение поджигает ситуацию в обществе и на Ближнем Востоке в целом.

Депутат также заявил, что Израиль находится на грани, спасти страну может только полное прекращение продвижения судебной реформы. По его словам, в ином случае страну ждет серьезный кризис ветвей власти.