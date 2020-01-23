https://static.news.ru/photo/74c88c20-3e00-11ea-b1be-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Выступление президента Украины Владимира Зеленского перед практически пустым залом на Всемирном экономическом форуме в Давосе израилький телеканал назвал фиаско, а некоторые его заявления — абсурдными.

На выступлении президента Украины аудитория составила лишь несколько десятков человек. В то время, как выступавший перед Зеленским премьер-министр Пакистана Имран Хан собрал аншлаг, — сообщает телеканал Arutz7.

Телеканал также назвал абсурдным предложение Зеленского, который будто бы заявил, чтобы «Евросоюз взял Украину к себе вместо Великобритании».

Как писал NEWS.ru, организаторы Всемирного форума памяти холокоста в Израиле пришли в недоумение из-за отказа президента Украины Владимира Зеленского принять участие в мероприятии. Председатель правления комплекса Авнер Шалев заявил, что президенту Украины было разъяснено ранее, что он не будет выступать на этом форуме. Также организаторам неизвестна настоящая причина отказа посетить форум.