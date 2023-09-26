Израильский эксперт перечислил условия безопасности для России Израильский эксперт Кедми: Россия имеет право требовать гарантии безопасности

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Россия имеет полное право жить без ощущения угроз на своем ближнем внешнем периметре и требовать реальных и соблюдаемых гарантий безопасности от Запада, заявил в беседе с ИА SM.News израильский политолог, военный эксперт, экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Среди условий, способных гарантировать эту безопасность, он назвал отвод войск НАТО от границ РФ.

Россия требует <...> убрать войска НАТО от российской границы. Убрать ядерные силы Соединенных штатов из Европы. Запретить войскам НАТО находиться на территории других стран. Никогда не будет продвижения НАТО на Восток. Забудьте об Украине, забудьте о Молдавии, забудьте о Грузии, забудьте о Казахстане, — перечислил Кедми.

Он отметил, что в противном случае Россия будет вынуждена защищать свои интересы, в том числе и военным путем, как это происходит сейчас на Украине в рамках специальной военной операции. Израильский специалист высказал уверенность, что если бы в конце 2021 года США и их союзники услышали требования России о гарантиях безопасности, украинского конфликта не произошло бы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия и Белоруссия разрабатывают совместную концепцию безопасности. Документ будет содержать основополагающие задачи взаимодействия двух стран в свете растущей напряженности на внешних границах, санкционной и информационной войны