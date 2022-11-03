Израильский дипломат заявил о бесполезности столкновения с Россией Дипломат Кедми: столкновение с Россией бесполезно из-за ее арсенала ядерного оружия

Фото: Министерство обороны РФ

Любое столкновение с Россией бесполезно из-за объема ее арсенала тактического ядерного оружия, заявил израильский дипломат Яков Кедми. По его словам, которые передает ИА SM.News, Великобритания и Франция имеют маленький и скудный запас ядерного вооружения, поэтому эти страны не смогут ничего противопоставить России. Эксперт отметил, что серьезный арсенал тактического ядерного оружия, который может сравниться с российским, есть только у США.

Тактическое ядерное оружие есть в серьезных количествах только у американцев. У англичан и французов — довольно мало и довольно примитивно, — заявил Кедми.

Дипломат уверен, что фаза применения тактического ядерного оружия может быстро перерасти в стадию применения стратегического. Преимущество при этом будет у тех, кто использует его раньше остальных, — Кедми считает, что это могла бы быть именно Россия.

Политолог Игорь Ковалёв, комментируя заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева об угрозе ядерной войны, ранее заявил, что весь мир прекрасно понимает, что ядерное противостояние — это взаимное гарантированное уничтожение, и постарается до этого не доводить. По его словам, Украина не может напасть на Россию, у неё нет ядерного оружия, а слухи про возможность применения Киевом «грязной бомбы» сильно преувеличены, и все об этом знают.