Израильский беспилотник упал на территории сектора Газа

Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Израиля упал на территории палестинского сектора Газа. Стороны пока не прокомментировали этот инцидент.
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Как писал NEWS.ru, военный автомобиль израильской армии был обстрелян в районе границы с сектором Газа. Транспортное средство получило повреждения. Данных о пострадавших не поступало. За провокацией может стоять группировка ХАМАС. Сообщалось, что израильский танк взял на прицел военный пост организации в Газе.
Ранее израильские истребители нарушили воздушное пространство Ливана. Воздушные машины пролетели на средней и пониженной высоте над Бейрутом. Инсайдер из командования ВС Ливана сообщил, что 5 января ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство страны около 10 раз. Они совершали полёты над Бейрутом и районами Бшамун, Шуэйфат и Арамун, расположенными к югу от столицы.
25 декабря система противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» перехватила две выпущенные из сектора Газа ракеты.