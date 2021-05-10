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Израильские ЗРК «Железный купол» перехватили менее трети выпущенных ракет

09:57, 11 мая 2021
Фото: wikipedia.org

Военные Израиля позиционировали зенитно-ракетный комплекс «Железный купол» как очень надёжное средство обороны от ракетных ударов. Однако в ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке в последние дни израильские ЗРК смогли перехватить менее 60 из 200 выпущенных сектором Газа ракет. Об этом сообщает портал Avia.pro.

Часть палестинских ракет упали в безлюдной местности, однако около 80 боеприпасов поразили цели в израильских населённых пунктах. Низкую эффективность (менее 30%) израильских средств ПВО эксперты связывают с радиоэлектронной борьбой, ведущейся с территории Сирии. Неподалёку от Дамаска были замечены комплексы РЭБ. Их принадлежность не выяснена, по одной из версий, техника прибыла из Ирана.

Представители движения ХАМАС ранее анонсировали новые ракетные удары по территории Израиля с применением некоего нового вооружения. 10 мая группировка «Бригады Изз ад Дина аль-Кассама» — боевое крыло ХАМАС — потребовала у властей Израиля до 18 часов местного времени вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить всех задержанных в ходе ранее произошедших столкновений. Вслед за объявлением данного требования по территории Израиля из сектора Газа было выпущено более сотни ракет.

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