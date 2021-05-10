Израильские ЗРК «Железный купол» перехватили менее трети выпущенных ракет

Военные Израиля позиционировали зенитно-ракетный комплекс «Железный купол» как очень надёжное средство обороны от ракетных ударов. Однако в ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке в последние дни израильские ЗРК смогли перехватить менее 60 из 200 выпущенных сектором Газа ракет. Об этом сообщает портал Avia.pro.
Часть палестинских ракет
Представители движения ХАМАС ранее анонсировали новые ракетные удары по территории Израиля с применением некоего нового вооружения. 10 мая группировка «Бригады Изз ад Дина аль-Кассама» — боевое крыло ХАМАС — потребовала у властей Израиля до 18 часов местного времени вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить всех задержанных в ходе ранее произошедших столкновений. Вслед за объявлением данного требования по территории Израиля из сектора Газа было выпущено более сотни ракет.