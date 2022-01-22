Израильские врачи оценили эффективность четырёх прививок от COVID-19

Четвёртая прививка от коронавирусной инфекции может повысить защиту организма от заболевания вдвое и в три раза лучше защитить от тяжёлого течения болезни в возрастной группе 60 лет и старше. К подобному выводу пришли специалисты из Министерства здравоохранения Израиля. Однако, по мнению израильских медиков, даже четыре укола вакциной не способны уверенно защитить от заражения штаммом «омикрон», сообщает Times of Israel.

Врачи проанализировали информацию о 400 тысячах граждан, сделавших четыре дозы вакцины, а также о 600 тысячах израильтян, прошедших три укола. Исследование эффективности четвёртой прививки от COVID-19 израильский медицинский центр Хаима Шибы начал в декабре.

Мы видим увеличение количества антител, выше, чем после третьей дозы, однако есть и много инфицированных «омикроном», получивших четвёртую дозу. Чуть меньше, чем в контрольной группе, но заражений всё равно много, — заявил руководитель исследования, профессор Гили Регев-Йочай.

О прививках какой вакциной идёт речь, не отмечается. Известно, что в Израиле широко применяется препарат Pfizer, именно его используют для иммунизации граждан старше 60 лет.

Ранее медики раскрыли пять симптомов проявления «омикрона» у вакцинированных. По словам британского профессора Тима Спектора, при заражении «омикроном» у привитых наблюдаются насморк, чихание, усталость, головная боль и боль в горле.