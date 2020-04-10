Израильские власти смягчают карантин

Правительство Израиля объявило о смягчении введённого из-за коронавируса карантина. В стране запустят общественный транспорт, ранее закрытый.
Он будет начинать работу в 5:30, что позволит сотрудникам открытых предприятий приезжать на работу вовремя,
Остальные требования по изоляции продолжат действовать: гражданам нельзя выходить на улицу никуда, кроме магазина и аптеки. Также разрешены короткие прогулки.
Как писал NEWS.ru, в Израиле выявили более 8,6 тысячи заражённых коронавирусом. От осложнений погибли 56 израильских пациентов.
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,6 млн человек. В России выявили почти 12 тысяч заражённых, из которых 7,8 тысячи — в Москве.
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