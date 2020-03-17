https://static.news.ru/photo/9cc066d8-6873-11ea-96f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Пандемия коронавируса не стала проблемой для израильской медицины. Врачи говорят, что готовились к более серьёзным нагрузкам.

Это болезнь, которая в 84% случаев протекает легко, часть людей даже не узнает, что были больны. Проценты смерти не совсем такие, как мы слышали из провинции Хубэй в Китае. Цифры гораздо ниже. И если смотреть с эпидемиологической точки зрения, эта болезнь гораздо легче, чем мы думали вначале, — заявил РИА Новости заместитель директора крупнейшего клинического центра Израиля «Шиба-Тель-А-Шомер» профессор Афек Арнон.

В Москве к настоящему моменту зарегистрировано 56 случаев заболевания. В связи с распространением коронавируса в ближайшее время в столице может быть введён режим чрезвычайной ситуации. В этом случае прекратится работа общественного транспорта, в том числе и метро, город закроют на въезд и выезд, писал NEWS.ru.

Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 17 марта заразились более 182 тысяч человек. Из них 7,1 тысячи умерли, более 78 тысяч выздоровели. В России число подтверждённых диагнозов за сутки возросло до 114, причём 10 человек заразились уже в РФ, а не за границей.