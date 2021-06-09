Израильская полиция убила трёх палестинцев на Западном берегу

https://static.news.ru/photo/0d74a4e0-c9b0-11eb-8834-96000091f725_660.jpg Фото: israelpolice/facebook.com

Сотрудники израильской армии и пограничной полиции в ночь на 10 июня в ходе перестрелки убили трёх палестинцев. Это произошло на территории города Дженин на Западном берегу реки Иордан. Данную информацию передаёт израильская государственная радиостанция Kan.

Местные правоохранители, исходя из обнародованных сведений, проводили операцию по задержанию двух боевиков, являющихся членами радикальной группировки «Исламский джихад» (признана террористической организацией в США, Евросоюзе, Великобритании и не только). Последние находились в розыске за участие в нападении с использованием огнестрельного оружия на израильских военных.

В ходе перестрелки на Западном берегу силовики убили двух сотрудников палестинских служб безопасности. Кроме того, был убит один из разыскиваемых. Второго правоохранители ранили и задержали. С израильской стороны в результате инцидента пострадавших нет.

Ранее на юге Израиля близ границы с сектором Газа нейтрализован неизвестный, вооружённый ножом. Он был замечен у мошава Сдей-Аврам.