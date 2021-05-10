Израильская армия атаковала боевиков, запустивших снаряд

https://static.news.ru/photo/fc13b728-b234-11eb-8b28-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/tsahal_rus

Израильская армия атаковала боевиков, которые запустили по территории государства противотанковый снаряд. Об этом во вторник, 11 мая, сообщили представители пресс-службы армии, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, большинство из них или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО «Железный купол». В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли по меньшей мере 22 палестинца, включая девять детей. Ещё порядка 106 человек получили ранения.

В израильской армии позднее рассказали об ударе по боевикам, которые запускали противотанковый снаряд по территории страны.

Некоторое время назад военнослужащие ЦАХАЛ нанесли удар по отряду террористов ХАМАС, запускающих противотанковые ракеты из сектора Газа, — подчёркивается в заявлении армии.

Прежде стало известно, что военные Израиля закрыли с 11 мая возможность въезда на территорию сектора Газа для иностранных журналистов. Об этом сообщили представители Управления пограничных переходов при израильском Министерстве обороны.