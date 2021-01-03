16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Израиль завершил поставку системы ПВО в США

14:35, 03 января 2021
Фото: Israel Defense Forces/wikipedia.org

Власти Израиля завершили поставку системы противовоздушной обороны «Железный купол» армии Соединённых Штатов.

В минувшие выходные Израиль доставил вторую из двух батарей системы «Железный купол» армии США, — рассказали в израильском Министерстве обороны.

Глава ведомства Бени Ганц отметил, что поставка системы ПВО в США показывает тесные отношения между министерствами обороны двух стран, эффективность самой системы «Железный купол» и отличные технологические возможности промышленности Израиля, передаёт РИА Новости.

Соглашение о закупке двух батарей системы ПВО Израиль и США подписали в августе 2019 года. Американская армия будет использовать «Железный купол», адаптировав его к условиям страны. При этом его эксплуатационные возможности останутся прежними.

«Железный купол» поступил на вооружение израильской армии в 2011 году и стал частью многоступенчатой противовоздушной системы, которая также включает «Хец-2», «Хец-3» и «Праща Давида». За всё время работы он перехватил больше 2,4 тысячи ракет.

Так, 25 декабря система противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» перехватила две выпущенный из сектора Газа ракеты, писал NEWS.ru.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео