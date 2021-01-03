Израиль завершил поставку системы ПВО в США

https://static.news.ru/photo/9765c480-4dba-11eb-ab86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Israel Defense Forces/wikipedia.org

Власти Израиля завершили поставку системы противовоздушной обороны «Железный купол» армии Соединённых Штатов.

В минувшие выходные Израиль доставил вторую из двух батарей системы «Железный купол» армии США, — рассказали в израильском Министерстве обороны.

Глава ведомства Бени Ганц отметил, что поставка системы ПВО в США показывает тесные отношения между министерствами обороны двух стран, эффективность самой системы «Железный купол» и отличные технологические возможности промышленности Израиля, передаёт РИА Новости.

Соглашение о закупке двух батарей системы ПВО Израиль и США подписали в августе 2019 года. Американская армия будет использовать «Железный купол», адаптировав его к условиям страны. При этом его эксплуатационные возможности останутся прежними.

«Железный купол» поступил на вооружение израильской армии в 2011 году и стал частью многоступенчатой противовоздушной системы, которая также включает «Хец-2», «Хец-3» и «Праща Давида». За всё время работы он перехватил больше 2,4 тысячи ракет.

Так, 25 декабря система противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» перехватила две выпущенный из сектора Газа ракеты, писал NEWS.ru.