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По «зелёной зоне» Багдада были выпущены как минимум три ракеты. Об этом сообщает Reuters.

По «зелёной зоне» Багдада были выпущены как минимум три ракеты. Об этом сообщает Reuters. Источники в полиции рассказали, что одна ракета упала возле входа в «зелёную зону», вторая — неподалёку...