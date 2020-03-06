Экстренное заседание, на котором обсуждались меры противодействия распространению коронавируса нового типа COVID-2019, прошло в израильском Министерстве обороны.
Глава военного ведомства Нафтали Беннетт принял решение о закытии Вифлеема совместно с армейским командованием и координатором деятельности израильского правительства на палестинских территориях,
Передвижение израильтян и палестинцев в город и из города запрещено, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru ранее, власти Палестины сообщили о закрытии большинства городских учреждений Вифлеема. Они прекратят работу начиная с 6 марта. Причиной стала вспышка коронавируса.
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