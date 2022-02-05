Израиль запретил странам Балтии поставлять своё оружие на Украину

В Израиле запретили странам Балтии поставлять израильское вооружение на Украину. По словам старшего научного сотрудника Израильского института исследований национальной безопасности Эльдада Шавита, страна будет продолжать поддерживать хорошие отношения с Россией, сообщает Breaking Defense.

Источники в Минобороны страны сообщили, что Латвии, Литве и Эстонии строго запретили передавать Украине оружие израильского производства, в том числе противотанковые комплексы Spike.

Шавит заявил, что Иерусалим будет поддерживать хорошие отношения с Москвой, даже если это противоречит политике властей США и если «будет принято решение значительно усилить дипломатические и экономические меры против России».

В статье утверждается, что несмотря на то что Израиль поддерживает политические отношения с Украиной, страна не продавала Киеву никакого оружия в течение десяти лет.

Израиль, по мнению автора публикации, сохраняет дружеские отношения с Россией для возможности действовать в Сирии, не давая, таким образом, поставлять иранское оружие ливанскому движению «Хезболла».

Ранее израильский политолог Яков Кедми предположил, что Россия подготовит решительный ответ для коллективного Запада после окончания Паралимпийских игр — к концу марта. В этот период зимние Игры перестанут быть фактором международной политики, и Китай, он напомнил, поддерживает требования России к Западу.