Израиль закупит 1,5 млн доз российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/7ec56a38-2bd3-11eb-97c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Израиля планируют закупить полтора миллиона доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал посол страны в России Бен Цви.

Он отметил, что точные даты поставок пока не определены. Препарат будет приобретён после того, как завершатся все его испытания, а также будут решены процедурные вопросы с израильской стороны.

Дипломат добавил, что сотрудники израильского медцентра «Хадасса» помогают российским коллегам в проведении клинических испытаний вакцины, сообщае т «Газета.Ru».

На сегодняшний день у Израиля есть договорённость на поставку вакцин от двух американских компаний, а также власти страны намерены закупить препарат, разработанный британской фармацевтической компанией AstraZeneca.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в РФ иностранных вакцин от коронавируса.

Как писал ранее NEWS.ru, третья фаза испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» показывает, что её эффективность чрезвычайно высока. Власти планируют начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса в течение двух недель. Базовым регионом для старта использования препарата гражданами, не входящими в группу риска, станет Москва.