Израиль закрыл доступ в сектор Газа для журналистов из-за рубежа

https://static.news.ru/photo/0d4cc904-b22a-11eb-be07-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Военные Израиля закрыли с 11 мая возможность въезда на территорию сектора Газа для иностранных журналистов. Об этом сообщили представители Управления пограничных переходов при израильском Министерстве обороны, пишет ТАСС.

Отмечается, что проход журналистов закрыт через единственный на севере сектора Газа КПП «Эрез». Запрет будет действовать до дальнейшего уведомления.

Доводим до вашего сведения, что журналисты не смогут пройти через КПП, — говорится в сообщении, которое распространили сотрудники правительственной пресс-службы Израиля.

Накануне стало известно, что в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли по меньшей мере 20 палестинцев, включая девять детей. Ещё порядка 65 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о том, что десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, большинство из них или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО «Железный купол».