Израиль зафиксировал пуск очередного снаряда из сектора Газа

https://static.news.ru/photo/20552828-2c3f-11eb-b2b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Albert Sadikov - Jinipix/ZUMAPRESS.com/Globaal Look Press

Израильские военные зарегистрировали пуск очередного снаряда из сектора Газа. На юге Израиля в городе Ашкелон сработали сирены тревоги, предупредившие о возможном ракетном обстреле.

Касательно предыдущего сообщения о сиренах, прозвучавших несколько минут назад, один снаряд был выпущен из сектора Газа в сторону территории Израиля, — приводит сообщение военных пресс-служба армии.

Ещё в августе из сектора Газа стали запускать в сторону Израиля воздушные шары со взрывными устройствами. В ответ армия Израиля ежедневно бомбила военную структуру палестинского движения ХАМАС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что израильская армия 15 ноября сообщила о о двух ракетах, запущенных из сектора Газа по южной и центральной частям страны. Система ПВО «Железный купол» выпустила ракеты-перехватчики.