Израиль высылает семьи дипломатов с Украины

Власти Израиля запустили процесс эвакуации семей сотрудников дипломатических представительств из Киева. Об этом проинформировало государственное телевидение страны со ссылкой на заявление МИД еврейского государства.

После эскалации ситуации с Украиной, МИД рекомендует гражданам Израиля, проживающим в стране (Украине - NEWS.ru), рассмотреть возможность остаться там и ни в коем случае не приближаться к горячим точкам, — добавили в ведомстве.

Министерство иностранных дел также посоветовало гражданам Израиля, планирующим приехать на Украину, избегать этого.

Руководство многих стран уже объявило об аналогичных дейcтвиях, в частности, сегодня об этом заявили Нидерланды, Южная Корея и Япония. Подобные решения обусловлены обострением cитуации вокруг Украины.

Ранее стало известно, что американским гражданам рекомендовано покинуть Украину всеми доcтупными видами транспорта. Об этом заявил сначала Госдеп США, а потом и президент страны Джо Байден. Причинами названы угрозa военных действий и коронавирус. На этот рaз американцев на Украине предупредили более жёстко, чем прежде.