Греция считает, что Турция может стать для Израиля так же опасна, как Иран. Уверенность в этом высказал помощник премьер-министра по национальной безопасности Александрос Диакопулос. Высказывания чиновника прозвучали на фоне состоявшегося визита греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Израиль и его беседы с коллегой Биньямином Нетаньяху. Сейчас греки и израильтяне окончательно оформляют энергетический блок в Восточном Средиземноморье, чтобы воспрепятствовать турецким амбициям.

Об опасности турецкой политики Диакопулос заявил в разговоре с израильским i24News.

Если Греция капитулирует, если им (туркам. — NEWS.ru) удастся загнать нас в угол и выбить из колеи, то Израиль в какой-то момент пострадает. Турция станет угрозой для Израиля, гораздо большей, чем Иран, — обратил внимание помощник премьера по нацбезопасности.

Ранее Диакопулос говорил, что его страна готова к военной конфронтации с Турцией, если возникнет такая необходимость. Сейчас страны находятся на грани острого конфликта из-за перспектив очередного миграционного кризиса, а также территориальных споров в Средиземноморье. Анонсированные геологоразведочные работы Анкары, отправной точкой для которых стали совместные меморандумы между Турцией и Западной Ливией, только ещё больше осложнили «морские» противоречия.

Мицотакис прибыл в Израиль 16 июня с двухдневным визитом, в рамках которого стороны подписали три меморандума о взаимопонимании в сферах кибертехнологий, сельского хозяйства и туризма. По данным канцелярии Нетаньяху, лидеры двух государств затронули тему предполагаемой ядерной угрозы со стороны Ирана, последние события на Ближнем Востоке, создание Ираном военного плацдарма в Сирии «и другие вопросы безопасности». В пресс-службе израильского премьера добавили, что «на встрече также обсуждались вопросы укрепления двусторонних стратегических связей, включая взаимодействие армий и разведслужб».

Кириакос Мицотакис и Биньямин Нетаньяху PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Однако наиболее важным жестом кажется декларация об энергетическом сотрудничестве, которую в ходе визита подписали министры энергетики Греции и Израиля Костис Хадзидакис и Юваль Штайниц. В ней говорится о решительной поддержке реализации газопровода EastMed, «который является жизнеспособным и стратегическим выбором, представляющим общий интерес не только для двух стран, но и для ЕС». Участие израильтян в проекте магистрального газопровода увеличивает проектную мощность трубы: у берегов еврейского государства около 10 лет назад было обнаружено газовое месторождение «Левиафан» (примерная оценка запасов — 450 млрд кубометров газа).

Формирование блока вокруг EastMed входит в прямое противоречие с планами Турции, где опасаются не столько за спорные территории и многократно усложнившуюся проблему Кипра, сколько за то, что труба, которая «сплотила» Грецию, Кипр и Израиль, фактически войдёт в прямое столкновение с «Турецким потоком» — амбициозным проектом Анкары и Москвы.

Опаснее кажется благосклонность США к греко-израильско-кипрскому проекту. Есть предположения, что EastMed позволит вести экспорт американского СПГ в Восточное Средиземноморье. Важно и другое: администрация президента США получит ещё один инструмент давления на своего непослушного союзника по Североатлантическому альянсу — Турцию. Его вес можно качественно усилить за счёт более тесного партнёрства с Кипром. Побочным эффектом кажется лишь то, что ареной этих энергетических трений становится и без того конфликтная зона — Ливия. Растущая интернационализация конфликта не обещает ему скорого разрешения.

Безусловно, Израиль не так категоричен в своих внешнеполитических действиях. Несмотря на всю внешнюю шероховатость дипломатических отношений с Турцией, у еврейского государства налажены с ней экономические контакты. Поэтому есть основания считать, что Греция может переоценивать стремление своих визави к жёсткому антитурецкому блоку. Однако нельзя списывать со счетов то, что драйвером масштабного конфронтационного сценария могут стать западные энергетические корпорации, которые стоят за разработкой месторождений в Средиземноморье. Их роль в формировании повестки скрыта, но весома.