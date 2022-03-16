Израиль ввёл запрет на въезд украинцев в качестве беженцев

Израиль сможет принять не более пяти тысяч украинцев и только по спецразрешению. Кроме того, гражданам Украины запрещён въезд в страну в качестве беженцев. Об этом сообщило посольство Украины в Израиле.

В диппредставительстве подчеркнули, что для въезда украинцам нужно подать заявку и получить специальное разрешение от МВД Израиля. Его предоставляют приоритетным категориям граждан при определённых условиях.

Израиль не принимает беженцев с Украины; лица, которые пытаются въехать в Израиль в качестве туристов, не могут свободно въезжать в страну, — говорится в сообщении.

В посольстве настоятельно рекомендовали отказаться от поездки в страну, если имеется негативная визовая история. Например, это важно для тех лиц, которые какое-то время находились в государстве незаконно.

14 марта МВД Польши сообщило, что страна приняла уже 1,8 миллиона украинских беженцев. Немецкие власти ранее обратились к Польше с просьбой прекратить отправку в ФРГ поездов с вынужденными переселенцами с Украины.