Израиль ввёл запрет на въезд украинцев в качестве беженцев
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
09:39, 16 марта 2022
Фото: ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Израиль сможет принять не более пяти тысяч украинцев и только по спецразрешению. Кроме того, гражданам Украины запрещён въезд в страну в качестве беженцев. Об этом сообщило посольство Украины в Израиле.
В диппредставительстве подчеркнули, что для въезда украинцам нужно подать заявку и получить специальное разрешение от МВД Израиля. Его предоставляют приоритетным категориям граждан при определённых условиях.
Израиль не принимает беженцев с Украины; лица, которые пытаются въехать в Израиль в качестве туристов, не могут свободно въезжать в страну, — говорится в сообщении.
В посольстве настоятельно рекомендовали отказаться от поездки в страну, если имеется негативная визовая история. Например, это важно для тех лиц, которые какое-то время находились в государстве незаконно.
14 марта МВД Польши сообщило, чтострана приняла уже 1,8 миллиона украинских беженцев. Немецкие власти ранее обратились к Польше с просьбой прекратить отправку в ФРГ поездов с вынужденными переселенцами с Украины.