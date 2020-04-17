Распространение коронавируса в Израиле выросло из-за того, что глава правительства Биньямин Нетаньяху боялся ухудшить отношения с США. Такими выводами делятся израильские СМИ. По их данным, премьер опасался, что жёсткие ограничительные меры в отношении тех рейсов, которые прибывают из Америки, могут вызвать гнев президента Дональда Трампа.

Получать сигналы о том, что нужно что-то делать с авиасообщением из США, израильское правительство начало ещё в марте, когда несколько участников встречи Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC) в Вашингтоне оказались инфицированы коронавирусом нового типа, пишет газета Haaretz. Однако Нетаньяху опасался, что администрация президента США неверно интерпретирует введение ограничений для прибывающих из Америки пассажиров и воспримет это как оскорбление. Аргументом служило то, что глава Белого дома тогда выступал против принятия решительных мер по изоляции. Нетаньяху боялся вызвать гнев Трампа, выбрав другой подход. В то время как карантин становился обязательным для прибывающих из европейских стран, Нетаньяху и министр здравоохранения Яаков Лицман медлили с ограничениями на американском направлении.

Стремясь решить дипломатическую проблему, министерство здравоохранения предложило изолировать только тех пассажиров, которые прибыли из штатов с высоким риском, таких как Калифорния, Нью-Йорк и Вашингтон. Но правительство продолжало медлить, подчёркивает Haaretz. В конце концов, после беседы Нетаньяху с вице-президентом США Майклом Пенсом было решено, что Израиль сделает изоляцию обязательной для всех пассажиров, чтобы, не дай бог, не стигматизировать США как очаг эпидемии. На то время как минимум 447 человек в Америке имели положительный результат по тестам на коронавирус. Слишком долгая задержка, вызванная желанием не злить Трампа, была дорогостоящей ошибкой, считают наблюдатели.

Биньямин Нетаньяху Shang Hao/XinHua/Global Look Press

Данные израильского Министерства здравоохранения свидетельствуют о том, что сотни носителей коронавируса прибыли в еврейское государство из США в период с середины февраля до середины апреля. По официальным подсчётам, их доля составила примерно 40% всех граждан, инфицированных за рубежом.

Однако если первым промахом властей Израиля была задержка с объявлением обязательной изоляции для пассажиров, возвращающихся из США, то вторым стали неудачные попытки изолировать тех, кто в течение последних нескольких недель прибывал специальными бортами из-за границы. Изначально правительство настаивало на том, чтобы все пассажиры соблюдали карантин в гостиницах. Однако позже чиновники признались , что не могут контролировать ситуацию, и часть путешественников всё равно едут домой. В частности, в оборонном ведомстве сослались на «правовые и процедурные сложности», которые мешают отправке всех прибывающих пассажиров на карантин в отели.

По данным Times of Israel, некоторые карантинные меры в Израиле могут сохраниться плоть до сентября — такие, как ограничение авиасообщения.

Данные о том, что правительство пожертвовало здоровьем израильтян ради сохранения отношений с администрацией Трампа, безусловно, бьёт по репутации Нетаньяху, однако переоценивать их влияние нельзя. Даже в условиях затянувшегося более чем на год политического кризиса позиции премьера оставались устойчивыми. Вряд ли коронакризис в состоянии повлиять на эту ситуацию.