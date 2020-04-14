Израиль возглавил рейтинг безопасности стран при пандемии

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Государство Израиль возглавило рейтинг безопасности стран в условиях пандемии коронавируса. На втором и третьем местах — Германия и Южная Корея.

Рейтинг составил консорциум Deep Knowlegde Group (DKG). При его расчете аналитики обращали внимание на то, когда власти ввели ограничения на передвижение, учитывались их масштаб и данные о случаях нарушения, а также о мерах экономической поддержки со стороны государства.

Авторы исследования также обращали внимание на то, есть ли в этих странах широкий доступ к тестированию на коронавирус, а также количество ресурсов системы здравоохранения, и ряд других обстоятельств.

В итоге государствами, наиболее подверженными рискам в условиях пандемии, оказались Италия, США, Великобритания, Испания и Франция. В этом антирейтинге Россия заняла 12 строчку.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 1,9 млн человек, более 119 тысяч скончались.

Самая сложная ситуация из-за коронавируса сложилась в США, Италии и Испании. В Америке количество заболевших превысило полмиллиона. На Апеннинском полуострове на фоне высокого показателя инфицированных — больше 159 тысяч — наблюдается и высокий показатель смертности: 20,4 тысячи человек. Испания на данный момент является лидером по числу заражений в Европе: диагноз COVID-19 там поставлен 172,5 тысячам пациентов.

В России выявлено 21 102 случая коронавирусной инфекции (+2774 за последние сутки), она унесла жизни 148 человек. В Москве диагноз поставлен 13 002 человек, писал NEWS.ru.